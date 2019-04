Comment Hugo Clément a dit stop aux souffrances animales

"On peut bouger les choses, c’est le sujet où on peut agir le plus directement". Pour le jeune homme, la cause première est notre participation à l’industrie alimentaire. "Sur les animaux d’élevage, la pêche, sur la déforestation, le réchauffement climatique on a un moyen d’action directe : arrêter de donner notre argent aux industries qui sont responsables de ces désastres ".

Selon Hugo Clément, la plupart du temps, on ne se rend pas compte que lorsqu’on mange de la viande, on participe à la souffrance des animaux et à l’une des industries les plus polluantes.

On ne peut pas devenir végétarien du jour au lendemain et Hugo Clément l’a bien réalisé. L’objectif de son livre n’est pas de faire culpabiliser mais de prendre conscience sur l’arrière du décor. " Vous pouvez manger un bout de viande quand vous le souhaitez. Il faut juste faire des efforts à l’échelle qui vous convient ".