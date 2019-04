Cathy Immelen se met à nu dans la spéciale sexe de Pop M! ce 27 avril sur La Deux

Au programme de ce numéro exceptionnel, on retrouve la Cover de la semaine avec comme invitée, Céline Tran, aka Katsuni, pornstar des années 2000-2010 aujourd'hui reconvertie dans le coaching et la bande dessinée. Son discours sur le corps et la représentation des femmes dans le milieu pornographique nous a particulièrement intéressé.

L'enquête de la semaine sera consacrée à l'application de rencontre Tinder, à ses millions d'utilisateurs et ses conséquences sur la vie sexuelle de toute une génération.

Félix Francotte est quant à lui parti à la rencontre de personnes pratiquant le shibari, pratique sexuelle s'apparentant au domaine de l'art et consistant à s'attacher avec des cordes pour plus de sensations.

La Pop Story reviendra sur l'histoire du porno depuis les années 1970 et le Chic & Choc vous présentera Fabian Thylmann, l'homme derrière les plus grands sites X du web.

Rendez-vous ce samedi 27 avril dès 22h15 sur La Deux et Auvio. Et découvrez nos séquences inédites sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.