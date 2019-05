Bilal Hassani, le candidat de l'Eurovision qui déchaine les passions

On est à quelques jours de l'Eurovision et de ses choré' un peu kitsch. Cette année, avant la finale à Tel Aviv, il y a un candidat qui déchaine les passions. Avec ses textes engagés et ses perruques, le Français Bilal Hassani s'est attiré les passions d'une partie des internets. Et pour Audrey Vanbrabant, Bilal est chic et choc.

D'origine marocaine, Bilal Hassani nait à Paris et commence à chanter en 2015 en participant à The Voice Kids. Il chante la chanson de la diva de l'Eurovision, Conchita Wurst. Il tente alors de tourner ses propres clips mais sans succès.

Un peu plus tard, il se retrouve dans les 18 derniers candidats pour participer à l'Eurovision 2019. La chanson qu'il défend acquière plus de 10 millions de vues sur Youtube. Les trolls du web s'attaquent rapidement au personnage haut en couleurs qu'il représente, et déterrent de vieux tweets délicats à propos d'Israël. Bilal jure qu'il ne les a jamais écrits.

Découvrez tout son portrait en vidéo ci-dessous !

