Allons-nous tous avoir le même appart instagrammable ?

Les comptes Instagram design et lifestyle rassemblent plusieurs millions d'utilisateurs ... et pourtant, on poste tous à peu près la même chose : des tables en palettes, des chaises design et des lampes Ikea.

Les magasins de décoration ont bien senti l'intérêt de leurs clients pour ce genre de déco' et s'inspirent eux-mêmes beaucoup des tendances Instagram.

Instagram va-il rendre nos appartements tous pareils ? C'est la question que s'est posée Marion Jaumotte.

Réponse en vidéo ci-dessous !

