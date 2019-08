Fabienne Carat : 40 ans et des rêves plein la tête

C’est plus épanouie que jamais que l’interprète de Samia s’apprête à franchir le cap de la quarantaine, alors qu’au même moment "Plus belle la vie" souffle sa quinzième bougie. Des événements importants qui s’enchaînent dans la vie de l’actrice qui ne peut s’empêcher de faire le bilan… sereinement !

Dans un entretien accordé à Télé 7 jours elle se confie :

"C’est une période très forte, pour moi, puisque je fêterai aussi, l’année prochaine, les 20 ans de mon arrivée à Paris. Avec les 15 ans de Plus belle la vie, tout cela ressemble à un bilan. Je ne peux m’empêcher de jeter un coup d’œil en arrière, et la conclusion est que je suis plutôt contente d’être arrivée là où je suis. Mais j’ai encore plein de projets et de rêves dans la tête"