Plus belle la vie : un personnage quitte la série ! (vidéo)

Au casting de la série depuis 2012, l’acteur est habitué aux allers-retours. Ce n’est en effet pas la première fois que l’ex-candidat de la Star Acamedy quitte "Plus belle la vie" et il garde bon espoir pour une future apparition : "je pense qu’on n’en a pas fini avec Michaël et ses histoires, surtout l’histoire de sa fille précise-t-il, il reste pas mal de zones d’ombres. […] Mais il faut être patient car il y a énor­mé­ment d’in­trigues et de person­nages dans la série".

L’acteur en a profité pour remercier les fans pour leur soutien ainsi que toute l’équipe de "Plus belle la vie".