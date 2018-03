Plus belle la vie : tout savoir sur le prochain prime "Amours vraies"

La soirée continue et vous dévoile la face cachée de votre série cette fois, à 22h10 sur La Deux.

"Plus Belle la vie", c’est 14 saisons, plus de 3500 épisodes et des centaines de milliers de fans à travers la Belgique et la France.

Une série qui raconte la vie comme elle est, avec ses joies et ses soucis ; qui raconte la société et son évolution. Et pour de nombreux téléspectateurs, la série, c’est un petit peu comme le miroir de leur vie. Ce documentaire, réalisé par Lionel Chabert, est un voyage en France à la rencontre de ceux et celles qui s’identifient aux personnages de la série.

" Les secrets de Plus Belle La Vie : l’urgence d’une Nouvelle Vie " est un documentaire à voir sur La Deux le 30 mars à 22h10, juste après un épisode inédit de la série diffusé en prime.