Plus belle la vie : tout savoir du prime inédit "Secrets" (photos)

L’année commence en beauté pour les fans de "Plus belle la vie" !

Un épisode spécial fait son apparition, le vendredi 11 janvier à 20h35 sur La Deux. Diffusés plusieurs fois par an, les primes de "Plus belle la vie" sont toujours l’occasion de faire le plein de rebondissements et d’émotions fortes… Celui-ci n’échappera pas à la règle !

Intitulé "Secrets", il mettra entre autres fin au triangle amoureux entre Boher, Samia et Ariane…