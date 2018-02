Plus belle la vie: révélations sur Barbara et Elias, un bébé pour la suite ?

Plus belle la vie: révélations sur le couple Barbara et Elias, un bébé pour la suite ? - © Tous droits réservés

Léa François a très bien accueilli son nouveau partenaire de jeu qui, à la base, ne devait rester que 2 moins dans la série. Mais il semblerait que les choses puissent se prolonger entre eux !

Après la belle surprise du mariage, plus rien ne nous étonnerait ! Et apparemment, la comédienne Léa François non plus. Lorsque le Télé Loisirs évoquait avec elle la possibilité d'un enfant entre les deux personnages, elle semblait plutôt partante : "C'est compliqué de répondre car pour moi aussi ça ne fait pas super longtemps que je tourne avec Marco. On s'entend super bien, on ne sait pas ce que les auteurs vont nous écrire mais un bébé, je trouverais ça cool."

Pas sûr qu'Abdel laissera les choses aller aussi loin... Une affaire à suivre toutes les après-midis de la semaine sur La Deux !