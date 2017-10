Plus belle la vie : Fabienne Carat et Stéphane Hénon calment leurs fans !

De même, Stéphane Hénon alias Jean-Paul Boher évoquait l'avantage de cette rupture dans le Télé 7 Jours : "Grâce à notre 'séparation', certains fans vont peut-être arrêter d'être surpris de me voir dans la vie, accompagné de ma femme et non de Samia ! Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont du mal à faire la distinction entre la fiction et la réalité."

Quoi qu’il en soit, cette séparation ne nuira pas à la belle complicité qui unit les deux acteurs depuis 10 ans, ils nous l’ont promis !