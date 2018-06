"Plus belle la vie" change d'horaire pendant le Mondial

Du 14 juin au 15 juillet, c’est l’épopée russe sur la RTBF !

Incontournable cet été, la Coupe du Monde s’invite à la RTBF qui vous propose, cette année encore, une offre riche et variée, que ce soit en radio, sur le web et les réseaux sociaux et bien évidemment en télé !

En plus des 64 matchs diffusés en direct, La Une et La Deux vous ont concocté de nombreuses émissions 100% foot, pour ne rien rater de cette compétition grandiose !

Cependant, un petit problème se pose : la compétition est diffusée aux horaires habituels de "Plus belle la vie" ! Qu'à cela ne tienne ! Nous adaptons notre programme pour faire plaisir à tout le monde.