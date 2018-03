" Plus belle la vie " accueille le premier comédien transgenre dans une série française

Face à Yann Bartes dans l'émission Quotidien, Jonas explique son soulagement face à la réaction de la production de Plus belle la vie:

"Ça fait du bien de voir que des gens s'intéressent enfin au sujet, et veulent en parler simplement et naturellement sans fioriture, sans exagérer les traits, sans caricature. Ils m'ont même écouté, on a parlé pendant une heure et demie avec une des personnes qui travaillent sur le projet. Je me suis rendu compte en revoyant le script qu'ils avaient pris en compte ce que je leur avais apporté sur le monde transgenre. Et ça fait du bien".

Premier comédien transgenre dans une série française

C'est la première fois qu'un comédien transgenre apparait dans une série grand public franco-belge. Vous pourrez le découvrir prochainement dans les épisodes de Plus belle la vie à voir tous les jours de la semaine à 19h30 sur La Deux.