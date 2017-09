PBLV : Confidences de Samia & Jean-Paul Boher

Samia a intégré la police alors que son supérieur hiérarchique est Jean-Paul Boher. Jamais d'accord, toujours opposés, les deux anciens "ennemis" finissent par tomber amoureux dans la 6e saison. Ils se marient un an et demi plus tard en 2011. Deux ans après, ils connaissent le bonheur de la naissance de leur fille, Lucie. Ils vivent une jolie histoire d'amour jusqu'au retour inoppiné d'Armelle, l'ex de Jean-Paul. Elle va tout entreprendre pour casser leur couple : manigances poussant à l'arrestation de Samia, enlèvement de la petite Lucie, ... L'amour de Samia et Jean-Paul triomphera ! Toujours policiers au commissariat du Mistral, Samia et Boher réussissent à jumeler vie de famille et vie professionnelle avec un brio remarquable. L'adultère de Samia et leur séparation vient jetter un froid au Mistral et chez leurs fans.