Laurent Kérusoré s'explique après son coup de gueule contre PBLV !

Le 27 juillet dernier, l’acteur phare de "Plus belle la vie" partageait avec ses fans son ennui de figurer au second plan dans la série du Mistral. "J’ai un rêve : avoir une intrigue dans Plus Belle La Vie" pouvait-on lire dans sa story sur Instagram. Un message directement adressé aux scénaristes de la série…

Présent au casting depuis 2005 dans le rôle de Thomas Marci, il est vrai que son personnage est en retrait des grandes arches narratives depuis quelque temps. L’acteur de 44 ans va jusqu’à évoquer un rôle de figurant !

Mais alors que ses propos prennent des proportions inattendues, le comédien a tiré les choses au clair quelques jours plus tard : pas question de quitter "Plus belle la vie" !

"Je suis toujours très très bien dans PBLV, commente-t-il dans une vidéo publiée sur Twitter. C’est juste que j’aimerais bien avoir une petite intrigue, c’est tout. Mais il n’y a rien de méchant, il n’y a rien de mal" continue-t-il avant de terminer sur une note d’humour, "Je ne râle pas non plus, enfin si je râle parce que je suis breton"…

Espérons que le message passe !

Retrouvez vos épisodes de "Plus belle la vie" tous les jours de la semaine sur La Deux, attention l'horaire change durant les Championnats sportifs Européens !