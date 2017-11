Laetitia Milot : les conséquences de sa grossesse sur Plus belle la vie !

Toute sa garde-robe est à revoir : adieu robes moulantes et bonjour tenues amples. Dans un reportage de 50mn Inside, la future maman a dévoilé sa séance d’essayage avec la styliste de Plus belle la vie. Pulls larges et jeans de grossesse, la tâche est plus compliquée qu’elle n’y paraît.

Mais Laetitia est loin de s’en plaindre : "Je suis contente. Ça change de style pour Mélanie. On s'adapte avec le nouveau corps que j'ai et que je vais avoir. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, il faut de la recherche" sourit la comédienne qui a également demandé un aménagement d’horaire.