Laetitia Milot confirme son retour dans "Plus belle la vie"

"Je ne sais pas d’où ça sort" confie-t-elle à l’heure où certaines sources affirment que la production avait décidé de rayer son personnage du programme. "La vérité, c’est que je reviens en 2019 dans 'Plus belle la vie'. J’ai eu la production il n’y a pas longtemps et c’est bien prévu que Mélanie soit de retour. Évidemment, ce sera pour une période de quelques mois ou quelques semaines. Mais ils sont en train de travailler sur ce retour."

"De nombreux spectateurs réclament le retour de Mélanie, je n’ai pas envie de leur enlever ce personnage" conclut la comédienne dont on ne compte plus les activités entre la sortie de son nouveau livre et d’un documentaire sur l’endométriose.

La dernière fois qu’elle était apparue dans la série c’était en février dernier pour préparer le mariage de Barbara et Elias. On a hâte de connaître ses nouvelles aventures !