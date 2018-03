Jérôme Bertin, alias Patrick Nebout, fait ses adieux à "Plus belle la vie" (attention spoilers)

Pas de passage de flambeau cette fois-ci, le personnage, qui cherche actuellement à prouver l'identité de l'Enchanteur, meurt avec le départ de Jérôme.

Ce funeste épisode sera diffusé sur La Deux le mardi 10 avril.

Jérôme Bertin répond à ses fans inquiets

Cette décision de partir si brusquement a vite fait d'inquiéter ses fans quant à sa santé, lui qui a souffert d'une hépatite C par le passé.

C'est sur sa page Facebook qu'il a choisi de rassurer tout le monde avec un message de remerciements :

"Merci pour vos innombrables messages qui me vont droit au cœur. Certains s'inquiètent pour moi. La mort de Nebout n'a rien à voir avec ma santé, je vous donnerai vite des détails sur la suite de mes aventures. Soyez rassurés, je vais très bien. Je suis guéri et n'ai plus l'hépatite C contrairement à ce que laissent croire certains articles."