Fabienne Carat de PBLV fait part de ses nouvelles envies

De cinéma ! C’est ce qu’a confié l’actrice de 38 ans "sereine et heureuse" à nos confrères de Ciné Télé Revue.

"J’ai vraiment envie de faire du cinéma. J’ai des pistes dans ce sens, j’espère qu’elles vont se concrétiser. Là, ce sera encore plus de bonheur pour moi."

Est-ce un message caché adressé aux scénaristes de PBLV, à l’instar de Laurent Kérusoré, pour signaler qu’elle s’ennuie au Mistral ?

Absolument pas ! Bien au contraire, l’interprète de Samia mesure "la chance d’avoir un personnage qui évolue énormément."

"On fait ce job pour jouer le maximum d’émotions différentes et là, je suis servie. Outre le fait d’exercer mon métier, le bonheur d’avoir un scénario dans les mains et de travailler avec des équipes." explique-t-elle.