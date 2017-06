Deux acteurs de Plus Belle La Vie se marient ! - © Tous droits réservés

Ils se sont rencontrés il y a treize ans, en commençant à interpréter le couple Marci dans la série Marseillaise. Cecilia Hornus et Thierry Ragueneau auront donc la particularité de connaître le divorce (factice) avant le mariage à la ville, dans la vraie vie ! Si leur relation n’avait jamais été totalement officialisée puisque le comédien avait confirmé leur histoire tandis que la jeune femme niait toujours, aujourd'hui, il n'y a plus de doute.

Les deux nouveaux mariés se sont bel et bien dit oui ! Et plusieurs photos de la cérémonie ont fuité sur Internet pour venir le prouver. En attendant, durant Roland Garros, vous pouvez retrouver Plus Belle La Vie dès 8h10 tous les jours sur La Deux.