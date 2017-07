Les plus belles (vraies) histoires d'amour de "Plus belle la vie"

Ils se sont aimés

Parmi les plus emblématiques, on retiendra le couple formé par les comédiens Serge Dupire (Vincent Chaumette) et Rebecca Hampton (Céline Frémont), tombés amoureux au début de la série en 2004. Après 2 ans d’amour, leur " nouvelle notoriété " aurait précipité la fin à leur histoire selon l’actrice.

Marie Réache et Alexandre Fabre n’auront pas eu besoin de " Plus belle la vie " pour se rencontrer. En couple avant le début de la série, ils se sont séparés mais continuent à se donner la réplique sur les plateaux télé. Ensemble, ils ont un fils.

Mystère au Mistral

Si Coline d’Inca et Marwan Berreni, alias Sybille Cassagne et Abdel Fedala, n’ont jamais officialisé leur relation. L’histoire raconte qu’ils auraient été bien plus que de bons amis…