15 ans "Plus belle la vie" : la production entretient le mystère !

Lancée le 30 août 2004, "Plus belle la vie" fête cet été ses 15 ans d’existence ! Un moment que les fans attendent avec impatience depuis les déclarations du producteur Sébastien Charbit en janvier dernier dans une vidéo de France 3 et Télé-Loisirs.

"Il y a pas mal de choses qui sont prévues, promettait-il. Il y a évidemment des épisodes spéciaux. On va travailler sur le prochain prime qui sera aux alentours de l’anniversaire, qui représentera ça. On travaille sur des retours, parce qu’encore une fois on a envie d’avoir cette collégialité." Le producteur exprimait aussi sa volonté de ne pas regarder uniquement dans le rétroviseur mais de préparer le futur de la série à travers "2-3 événements".

Ça, c’était en janvier mais depuis rien n’est aussi sûr…