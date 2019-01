Qui est Marie-Sophie Ferdane, l'actrice phare de Philharmonia ?

Entre 2008 et 2013, La Comédie Française la recrute comme Pensionnaire et depuis, sa carrière oscille entre cinéma, théâtre et télévision, jeu et mise en scène. Aujourd’hui, on la retrouve dans "Philharmonia" où elle joue une grande cheffe d’orchestre, un rôle fait pour cette passionnée de musique.

Dans une interview pour France Culture, l’actrice s’exprime sur son rôle dans "Philharmonia" qui lui tient beaucoup à coeur :

"Le fait d’être musicienne moi-même m'a beaucoup aidée sur ce tournage. Ce qui m’a attiré dans cette série c’était de revivre cette communion de personnes qui jouent de la musique ensemble et que j'avais connue étant enfant.