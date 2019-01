"Philharmonia" : le mystère prend fin !

La série qui vous plonge dans les coulisses d’un grand orchestre comme aucune autre auparavant arrive à son terme. Le dénouement est proche… Rendez-vous sur La Une, le jeudi 31 janvier à 20h30.

Tenu en haleine tout au long de la saison par ses intrigues et ses mystères, il est enfin temps de connaître toute la vérité. "Sans trop en dire, on peut teaser qu'il est question d'une malédiction" avait expliqué l’interprète d’Hélène, Marie-Sophie Ferdane sur le site d’Allociné. "Au début on voit des choses étranges et on ne peut pas immédiatement identifier, pourquoi Hélène se comporte de la manière dont elle se comporte. Mais c’est expliqué petit à petit…"