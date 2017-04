Emission spéciale et Facebook live pour la 1000ème d'On n'est pas des Pigeons

L'équipe vous propose une nouvelle séquence... extra

Extravagante, extravertie, voire même extralucide… Extra, la nouvelle séquence d’ "On est pas des pigeons ", promet des moments extraordinaires.

Chaque jour, un invité défendra son concept conso face à Frédéric Deborsu avec un seul objectif : répondre à toutes ses questions de façon la plus convaincante possible. Mais sa tâche ne sera pas extra-simple ! Les chroniqueurs en plateau auront un buzzer à disposition pour interrompre l’entretien et intervenir à tout moment.

Une communauté Facebook indéfectible

Durant ces 6 années, l'émission a pu bâtir une communauté attentive et fidèle sur laquelle elle s'est toujours appuyée pour rester au plus proche des préoccupations du public. Les chroniqueurs répondront d'ailleurs à vos questions en direct ce mercredi dès 15h45 sur la page facebook de l'émission