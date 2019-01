Avec émotion, Anne-Laure Macq fait ses adieux aux Pigeons !

Dès le mois de février, ses talents de journaliste et son image seront désormais au service de la communication des campagnes de CAP48 et Viva for Life. Mais rassurez-vous, elle ne disparaît pas de l’antenne. Anne-Laure garde sa chronique dans "C’est du Belge" ainsi que la présentation de l’émission télé Viva For Life.