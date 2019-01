Anne-Laure Macq quitte les Pigeons et change de CAP !

Ses talents de journaliste et son image seront désormais au service de la communication des campagnes de CAP48 et Viva for Life. Elle va assurer le remplacement de Bénédicte Duval qui aspire à d’autres fonctions.

C’est donc un changement de cap pour mieux agir ensemble. Chaque année, ce sont en effet plus de 250 projets qui sont financés par CAP 48 en vue de renforcer l’intégration des personnes handicapées au cœur de notre société et d’aider l’enfance en pauvreté. C’est également l’ASBL CAP 48 qui apporte son expertise en matière de récolte de dons et d’attribution pour l’opération "Viva For Life".

On lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction !