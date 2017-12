Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux présentent leur première émission en duo !

Anne-laure et sébastien travaillent depuis 7 ans ensemble sur On n'est pas des pigeons - © Tous droits réservés

Après 4 ans de présentation au côté d’Adrien Devyver, Anne-Laure travaillera cette année en compagnie d’une personne qui lui est chère : Sébastien Nollevaux ! En couple à la vie comme à l’écran - où ils collaborent depuis plus de 7 ans sur "On n’est pas des pigeons"- leur complicité est un atout : "C’est une bonne nouvelle parce qu’on a l’habitude de travailler ensemble ! Au-delà de la vie privée, on se connait bien professionnellement. On se fait confiance. Je pense que ça sera un plus pour l’opération !", sourit Anne-Laure.

"Savoir faire la part des choses"

Mais pour Anne-Laure, il reste important de distinguer vie privée et vie professionnelle: "On arrive à bien faire la part des choses ! Nous étions collègues avant d'être ensemble donc la 'routine professionnelle' était déjà bien installée entre nous. C'est une force de bien se connaitre mais quand on travaille depuis 7 ans avec quelqu'un, on anticipe tout, aussi bien ses réflexes que son travail et ses réactions !"