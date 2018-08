Revoir les épisodes de "Noces Rouges" à quelques jours de la fin ...

Après plus de 10 jours de suspense intense, le dénouement de l'intrigue se fait sentir.

Si les suspects ont parfois suscité l'étonnement de tous, la vérité, elle, sera bien plus troublante.

Une fois de plus, Vincent (Lannick Gautry) et son co-équipier, Benjamin (David Baïot), devront explorer des pistes sous-estimées auparavant : des personnages connus qui semblaient pourtant sans histoire ... Une fois de plus, mélanger relationnel et professionnel ne sera pas une mince affaire.

Ce dimanche 19 août, ne manquez pas les deux derniers épisodes de "Noces rouges" à partir de 20h50 sur La Une !