Un mariage qui tourne mal ... revivez les premiers épisodes de "Noces rouges", la saga de l'été !

Secrets de famille, suspense et enquête policière par dessous tout, ça vous dit ?

Cet été, "Noces rouges" est la nouvelle saga à ne pas manquer. Pour l'occasion, on manquera pas de vous rappeler les trois raisons de regarder la série :

Une intrigue bien ficelée dans laquelle tout commence par une fête de mariage, jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Le destin, dites-vous ? N'en soyez pas si sûrs ...

De plus, vous sentirez le parfum des vacances à travers les décors. En effet, le film nous emmène à Cassis, d'où on entend déjà le chant des cigales et le bruit de la mer.

Pour ce rendez-vous d'été, Jeanne Guillou et Bruna Dega nous assurent un casting de choc : Alexia Barlier ("Falco", "13 hours"), Cristiana Réali ("Les Bracelets rouges"), Lannick Gaultry ("Nos jours heureux", "Le tueur du lac") et Patrick Catalifo ("Kaamelott", "Les Lyonnais").

Pour revoir l'épisode 1 de "Noces rouges" cliquez ici, ou cliquez ici pour l'épisode 2.

Les deux prochains dimanches, La Une vous offre 2 épisodes à partir de 20h50. Alors, n'hésitez plus !