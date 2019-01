Vivez le concert du Nouvel An en direct de Vienne !

Comme le veut la tradition, l'Orchestre Philharmonique de Vienne présentera à l’occasion du Nouvel an un programme festif de musique à la fois entraînante et nostalgique du riche répertoire de la famille Strauss et de ses contemporains. Retransmis dans plus de 90 pays, ce concert permet de commencer l'an neuf dans la joie et la bonne humeur. Cette année, c'est le chef allemand Christian Thielemann qui sera à la baguette, pour la première fois de sa carrière. Il succède à Riccardo Muti, qui dirigeait en 2018 son cinquième concert du nouvel an.

Commencez l'année au son du Beau Danube Bleu, de la Marche de Radetzky, de polkas et de valses composées par les Strauss.

Le Concert du Nouvel An ravit chaque année les spectateurs installés dans la célèbre Salle dorée du Musikverein, mais est également suivi par des millions de téléspectateurs dans plus de 50 pays. A travers ce concert, l’Orchestre philharmonique de Vienne entend donner une interprétation musicale de qualité tout en transmettant un message d’espoir, d’amitié et de paix.

L'orchestre est accompagné du Vienna State Ballet, placé sous la direction du danseur étoile de l'Opéra de Paris, Manuel Legris. Les chorégraphies sont signées par Andrey Kaydanovskiy, talentueux danseur et chorégraphe russe, fils du comédien Alexander Kaydanovskiy (rôle-titre dans "Stalker" de Tarkovski). Les costumes ont été dessinés par le jeune designer autrichien Arthur Arbesser, formé par le maître de la mode Giorgio Armani.