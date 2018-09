"Rendez-vous Grand-Place - BRUX...ELLES" ce vendredi 28 septembre sur La Une!

La Grand-Place de Bruxelles s'illumine ce vendredi 28 septembre pour la Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Au programme, un concert gratuit, une affiche riche de talents de la francophonie et surtout, une programmation prestigieuse, entièrement et exclusivement féminine ! Retrouvez Maureen Louys et Walid en direct sur La Une.