Quels artistes prêteront leur voix à Viva For Life 2017 ?

Tout au long de la semaine de Viva For Life, la Grand-Place de Nivelles vibrera au son des showcases donnés par les stars de la chanson et les jeunes artistes en devenir !

À côté de Nolwenn Leroy, marraine de l’opération, Loïc Nottet, Quentin Mosimann, Mc Solaar, Slimane, Patrick Fiori, Axelle Red et bien d’autres seront sur la scène de Nivelles pour soutenir les 3 animateurs et la cause de Viva For Life.