M. Pokora : que pense vraiment la famille de Cloclo de son album de reprises ?

Alors, qu’est-ce qui l’a poussé à reprendre le répertoire de Cloclo ?

De nombreuses personnes l’ont encouragé dans cette direction, y compris les fils de Claude François, confiait-il dans Vivement dimanche prochain en 2016 :

"Tout au long de ma carrière, depuis mes débuts, il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec Claude François (…). En 2008, dans une émission de radio, la journaliste me dit 'Hier, on a reçu Claude François Junior, qui a eu un mot à votre égard'. Elle lui a posé la question : 'A votre avis, est-ce qu'il y a un successeur à votre père, et si oui, qui est-ce ?'. Et il a répondu du tac au tac : 'Pour moi, je vois Matt Pokora, qui danse, qui chante et qui fait toujours attention à ses mises en scène'"