À peine 21 ans, et Henri PFR est déjà l'une des figures belges les plus emblématiques du moment !

Le DJ est venu mettre l'ambiance sur la scène de Rendez-vous Grand-Place ! Le public belge a pu découvrir le Mash up de l'artiste composé de ces titres "Flames", "Until the end" et "In the mood".

Revivez cette prestation en vidéo !