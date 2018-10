Charles Aznavour, l'hommage

Autour d’Ophélie Fontana plusieurs invités commenteront la cérémonie qui se déroulera dès 10 heures dans la cour de l’hôtel des Invalides à Paris. Quentin Warlop sera notre envoyé spécial sur place.

Au programme de cette cérémonie voulue sobre par les proches : le discours d’Emmanuel Macron, en présence des membres de la famille du défunt, des personnalités et invités officiels, quelques chansons-phares de l’artiste jouées par la Garde nationale, et sûrement beaucoup d’émotion.

Cette émission spéciale rediffusera également la dernière interview de l’artiste pour la RTBF, réalisée par Bruno Tummers il y a trois semaines.

"Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé."

Charles Aznavour, "Hier encore" (1964).