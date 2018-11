"Munch" : les acteurs se confient sur l’ambiance en plateau

Demandez aux acteurs de "Munch" ce qu’ils pensent de l’ambiance dans les coulisses de la série et tous vous répondront la même chose : la bonne humeur est au rendez-vous !

Un climat chaleureux et convivial règne, ne cesse d'applaudir Isabelle Nanty, l’interprète de l’avocate déjantée qui donne son nom à la série.

De retour pour une deuxième saison, dont le double épisode final vous attend ce mardi 13 novembre sur La Une, l’actrice se disait heureuse de retrouver l’équipe :

"C’est à chaque fois un plaisir intact de se revoir et l’ambiance sur le tournage est plutôt joyeuse. On s’amuse beaucoup ! […] Toute l’équipe s’entend parfaitement avec les réalisateurs Nicolas Guicheteau et Frédéric Berthe. Je suis bien entourée." dévoilait-elle sur TF1.