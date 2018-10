"Munch" : Isabelle Nanty compare sa vraie personnalité à son rôle d'avocate !

Une femme intense qu'on appréciait déjà dans "Les Visiteurs" ou encore "Les Tuches", Isabelle Nanty évoque avec beaucoup d'admiration le personnage qu'elle incarne dans la série, selon elle, bien loin de sa vraie personnalité.

"Elle n’a rien à perdre et apparemment, elle vit sans attaches. Son métier demande beaucoup de courage, à un degré que je n’ai pas à titre personnel. C’est agréable de jouer un personnage qui a plus d’audace que vous."

"Je pense qu’elle est ce que je ne m’autorise pas à être. Elle est beaucoup plus grande gueule, plus rapide et plus audacieuse que moi.

Je suis beaucoup plus révérencieuse et plus silencieuse dans la vie quotidienne … Tout l’inverse de Munch ! En revanche, nous avons comme point commun d’aimer notre prochain."