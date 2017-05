Isabelle Nanty : « Ca pourrait s'appeler Munch et les garçons ! »

Dans une interview accordée au site AllôCiné, l'actrice s'est un peu expliquée sur son personnage. "Elle fait de l’humour aussi parce que c’est son métier d’utiliser les mots comme arme, ou en tout cas comme outil. Donc le mot, c’est son truc. Mais je pense que c’est important d’être vigilant de ramener tout à une authenticité tout le temps. Il ne faut pas que le personnage se regarde jouer. Une chance dans Munch, c’est aussi qu’on est plusieurs. C’est ce qui me plait. Les autres sont forts. Ça pourrait s’appeler Munch et les autres, Munch et les gars, Munch et les garçons ! Il y a cette relation aux autres. Il y a Tom Vila, Aurélien Wiik, Lucien Jean Baptiste que j'adore..."

Alors que TF1 a annoncé qu'une deuxième saison allait sans doute voir le jour, l'actrice se remet du décès de son père en famille. Elle aime d'ailleurs regarder des séries et des films avec sa fille. "J’ai été beaucoup au cinéma voir des films américains avec ma fille. Maintenant, elle a 14 ans, mais j’ai vu tous les Harry Potter, tous les Batman, Superman, tout ça… Les séries sont chronophages. Quand on commence, c’est addictif et on veut tout voir. Une série que j’ai regardé comme ça avec ma fille, c’était Glee. On a vraiment tout vu et j’ai vu le temps que ça prend ! Je ne sais pas comment font les autres ! Ils ne dorment pas ! "