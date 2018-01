Mr. Robot offre un nouveau casse-tête pour sa troisième saison !

Deux saisons plus tard, Mr. Robot est plus déterminé que jamais ! Sur un tempo résolument alerte et autour d’enjeux clarifiés, la série se recentre sur son personnage principal double, comme moteur d’un chapitre plus incarné dans le monde réel.

Dix épisodes inédits sont à découvrir en version multilingue, tous les lundis en deuxième partie de soirée sur La Deux.