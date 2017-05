Valentino Rossi, l'increvable !

MotoGp Red Bull U.S. Grand Prix of The Americas - Race - GETTY IMAGES - AFP

Comme pour Schumi en F1 ou Loeb en Rallye, on peut mesurer l'aura et la force du pilote plus encore par les éloges de ses adversaires que par le palmarès. Cette semaine, après la manche texane, c'est son rival depuis toujours, son ex équipier qui est passé à la caisse : "J'ai toujours dit que Rossi était un grand exemple pour tout le monde. À 38 ans, il travaille toujours au maximum, sans jeter l'éponge, et en plus il est leader du championnat".

Si personne ne sait vraiment quand il prendra sa retraite, une chose est certaine : le fantasque pilote Yamaha manquera à la discipline !