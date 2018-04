MotoGP des Amériques : Marquez ne calmera pas le jeu !

Le prochain Grand Prix moto vitesse pure de la saison se tiendra ce week-end aux États-Unis avec un classement provisoire à présent dominé par le Britannique Cal Crutchlow qui s’est imposé en Argentine.

"C'est beau de gagner. J'ai pris des risques. C'est fantastique, a-t-il déclaré. A Austin, on va essayer d'être dans les cinq premiers et de marquer le plus de points possible."

Mais le Français Johann Zarco qui a mené une lutte très serrée avec le Britannique lors de cette deuxième manche de la saison ne compte pas baisser pas les bras :

"La victoire viendra bientôt, je dois continuer comme ça. J'ai fait du mieux possible, j'ai fait attention de ne pas commettre d'erreurs. J'ai cherché un espace pour passer Cal, mais je n'ai pas pu. Je suis content de cette deuxième place."

Il se place actuellement à la troisième place du classement provisoire avec 28 points, juste après l’Italien Andrea Dovizioso qui avait remporté la compétition au Qatar. Notre compatriote Belge Xavier Siméon occupe pour l’instant la 24e place du classement.

La course d’Argentine aura également été marquée par les trois pénalités de Marquez dont son accrochage avec Valentino Rossi. Malgré cela, l'Espagnol n’a pas l’intention de changer sa manière de rouler : "J'ai toujours roulé avec une intensité maximale et je continuerai ainsi. [...] Je continuerai à rouler à la limite, c'est dans mon ADN."

Le ton est donné pour ce dimanche !