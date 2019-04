"Moto GP" : Grand Prix des Amériques

Mais les italiens n'ont pas dit leur derniers mots pour autant. Rossi voit du positif dans ses résultats actuels malgré l'incroyable performance de Márquez en Argentine :

"Déjà, ça me fait plaisir d'être troisième au championnat derrière Márquez et Dovi, qui étaient les favoris. Mais en ce qui me concerne, il faut qu'on prenne les courses les unes après les autres.

(...) il faut aussi espérer être plus proche de Márquez parce que quand on se prend dix secondes… Au final, pour moi la deuxième place est importante, mais dix secondes…"