Le secret des légendes décrypté !

Rien ne dit que Nico Rosberg ne reviendra jamais en F1, mais, pour l'instant il ne cesse de marteler que ce ne sera jamais le cas. Beaucoup de légendes ont connu la retraite avant de revenir ; parce que les sensations de victoires manquaient, parce que le besoin de compétition était trop fort...

10 septembre 2006, le Baron rouge vient de remporter le GP de Monza. Devant un parterre de tiffosi rassemblés sur leurs terres, Michaël Schumacher annonce en larmes qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. Il a 37 ans et tout le monde comprend. Puis le 23 décembre 2009, après 3 années passées à être assistant de Jean Todt, puis à s'essayer à la Moto, le septuple champion du Monde revient chez Mercedes ; parce que la F1 lui manquait, parce que le feu sacré est encore là. Il a 40 ans et revient pour 3 saisons ! En 2012 pour sa saison d'adieu, sur le toboggan monégasque Schumi prouve qu'il est encore un pilote exceptionnel, le plus grand de tous les temps, peut-être, en signant le meilleur temps des qualifs avec sa Mercedes. Il s'élancera 6e à cause d'une pénalité, mais cela restera l'exploit de son retour. Il quittera la F1 définitivement à 43 ans !

Autre Michaël, autre sport. Le 6 octobre 1993, alors que son père a été assassiné quelques mois plus tôt, Michaël Jordan surprend tout le monde en annonçant sa retraite à 30 ans. Après une tentative plutôt ratée dans le baseball, il revient en 1995 dans son club mythique de Chicago. Après 3 nouveaux titres consécutifs, il prend une deuxième retraite. De laquelle il sortira à nouveau, parce que le virus de la compétition, le plaisir de fouler les parquets lui manquent. Mais en avril 2003, le sextuple champion NBA s'en va définitivement à 40 ans.

Le retour des sportifs est fréquent. On retiendra encore Tiger Woods ou Lance Armstrong. Mais toutes ne doivent pas passer par une retraite pour comprendre que leur sport leur est vital...