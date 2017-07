Un repas avec Adrien Devyver ?

Avant de mettre son invité sur le grill, Jean-Luc l’emmène au bord du lac de Genval, la terre de son enfance. L’occasion de faire plus ample connaissance avec le présentateur de l’actuelle émission Le 20:02 et de lui faire cracher le morceau. Très naturellement, Adrien va se livrer au cours de la traversée sur le bac : il adore les barbecues ! Une rencontre savoureuse au cours de laquelle Adrien se départira de son attitude de présentateur et se livrera au naturel.