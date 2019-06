Rodrigo Beenkens : le commentateur sportif de la RTBF se dévoile...

"Goal, c’est goal !"

Comment oublier ces commentaires devenus cultes lors du Mondial 2018 ? Avec son acolyte Philippe Albert, auteur du mythique "je l’ai dit bordel", Rodrigo Beenkens nous a régalés l’été dernier…

Rodrigo Beenkens, c’est la voix qui se cache derrière vos rendez-vous sportifs avec le foot et le cyclisme depuis 30 ans, déjà ! Mais qui est-il vraiment ?

Pour ouvrir la saison de "Mon plat préféré", le commentateur se dévoile dans un portrait intime dressé autour de son plat fétiche : le plateau de fruits de mer.

"C’est un peu émotionnel, j’ai perdu mon papa il y a plus de 10 ans, souvent on se faisait notre plateau de fruits de mer et c’était un moment très fort."