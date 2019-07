Quelle est la recette du succès de Loïc Nottet ?

L’après-midi, c’est le moment des activités et des rencontres surprises. L’équipe a choisi d’emmener Loïc à Walibi. Mais les attractions, ce n’est pas pour tout de suite. Ses amis l’attendent pour un Escape Game sur le site du Parc. Alors, comme par hasard, une attraction "tombe en panne" et Loïc se retrouve au milieu d’un hangar avec… une enquête à résoudre. La mission terminée, place aux sensations fortes ! Loïc embarque ses amis pour virevolter tant et plus !