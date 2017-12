Mon Réveillon Préféré, Jean-Luc Daniel et ses amis vous aident à réussir vos fêtes

Ensemble, ils en profiteront pour vous donner un maximum de trucs et astuces pour réussir vos fêtes sans y consacrer des journées entières et sans vous ruiner et ils vous feront aussi partager l’atmosphère de la Mer du Nord où de nombreux francophones passent les fêtes de fin d’année.

Autour d’un apéro concocté par Jean-Luc, les 4 amis évoqueront, avec émotion parfois, des souvenirs personnels et des anecdotes liées aux fêtes. Puis, sous l’œil avisé de Jean-Luc, ils dévoileront et cuisineront leur plat de fête préféré.