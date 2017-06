" Mon plat préféré " : nos peoples vont se faire cuisiner

Sensations, odeurs, souvenirs d’enfance et d’amitiés liés de loin ou de près à notre plat préféré : voilà la promesse de cette émission " feel good ", riche en émotions. Avec une bonne humeur à toute épreuve et un goût sûr pour les surprises, Jean-Luc crée un moment original et gourmand autour de la préparation d’une recette. Prochaine émission le samedi 24 juin à 17h55 sur La Une !