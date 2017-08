La chanteuse Noa Moon se met à la cuisine

Si Noa n’était pas " tombée " dans la musique, elle aurait pu devenir assistante-vétérinaire poussée par sa curiosité et sa passion pour les animaux.

C’est pourquoi Jean-Luc l’emmène au Parc Forestia de Theux. Elle y nourrira les loups, les cerfs et les élans avant de partager un pique-nique bucolique avec Jean-Luc et Adrien, le soigneur du parc. En compagnie des lamas, des yaks et des daims, ils dégusteront de délicieuses pâtisseries portugaises aux oeufs, les "pasteis de natas". C’est ensuite à Malmedy que Jean-Luc se rend pour faire lui faire découvrir le " Daft Studio", un tout nouveau studio d’enregistrement.

En tant que chanteuse et compositrice, Noa apprécie l’atmosphère du lieu. Mais il est temps de découvrir son plat préféré : le " carne de porco alentejana " (ou côtes de porc aux coques) , un plat portugais entre terre et mer qui lui rappelle ses racines paternelles....