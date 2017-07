Jean-Luc Couchard, le plus célèbre des Dikkenek, se révèle !

Dans "Taxi 4", Jean-Luc Couchard joue le rôle de Albert Vandenbossche, dit " Le Belge "! Un surnom qui semble lui coller à la peau...

Avec son accent bien de chez nous et son allure de casseur, le limbourgeois interprète avec talent tantôt le Wallon tantôt le Bruxellois, pour le plus grand plaisir de nos voisins français et le nôtre.